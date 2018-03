'Lorentz en Einstein komen ineens dichtbij'

"Dit soort documenten geven toch een beetje kleur aan iemand, vullen details in, puntjes worden op de i gezet. Zo hield Lorentz een dagboekje bij van een reis naar Parijs met zijn ouders. Hij schreef op waar hij geweest was en wat hij gezien had. Het is leuk om te ervaren hoe iemand dat beleefd heeft."

Voor Van Delft, die bezig is met een biografie over Lorentz, komt de wetenschapper zo dichterbij. "Moderne wetenschap draait vaak alleen om zwarte kastjes. Maar met dergelijke stukken krijg je er een persoon bij. Het is niet alleen maar die moeilijke natuurkunde, maar een persoon die je tegen kunt komen."

Een bijzondere brief van Einstein

Tegelijk met de stukken van Lorentz presenteert Boerhaave vanmiddag ook een handgeschreven brief van Einstein uit een andere schenking. Het is een dankwoord aan een Nederlands gezelschap dat hem had onderscheiden. Geen hoogdravend proza, "maar een brief van Einstein is altijd bijzonder", vindt Van Delft.

Dat Lorentz en Einstein een vitrine delen in het museum is toepasselijk. De jonge Einstein keek op tegen de briljante Nederlander, die het fundament had gelegd voor de relativiteitstheorie. "Ze hadden veel respect voor elkaar", weet Van Delft. "Als je dat verhaal erbij vertelt, gaat het meer leven dan abstracte wiskunde."