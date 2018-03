Meer 17-jarigen dan 18-jarigen halen rijbewijs in een keer

Steeds meer jongeren van 17 jaar zitten achter het stuur. Volgens het CBR presteerden ze vorig jaar ook beter bij het examen dan jongeren van 18 jaar. Uit cijfers blijkt dat 33.000 jongeren van 17 jaar vorig jaar in een keer hun rijbewijs haalden.

In 2011 startte het CBR met het experiment 2toDrive. Jongeren kunnen dan op 16-jarige leeftijd hun theorie-examen doen en beginnen met de lessen. Als ze 17 jaar zijn, mogen ze examen doen. Wanneer ze zijn geslaagd, mogen ze tot hun 18e verjaardag onder begeleiding van een volwassene een auto besturen. Doel is de verkeersveiligheid te verbeteren.

Definitief invoeren

Minister Van Nieuwenhuizen kondigde vanochtend tijdens een bijeenkomst in Schelluinen aan dat het experiment definitief wordt. Dat gebeurt via wetgeving die later deze week van kracht wordt.

Sinds 2011 hebben in totaal 240.000 jongeren vervroegd hun rijbewijs gehaald. Volgens de minister gaan de jonge bestuurders door het experiment met meer ervaring de weg op. Dat blijkt ook een evaluatie van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Volgens de stichting leren jonge bestuurders al veilig rijden voordat ze zelfstandig achter het stuur gaan zitten.