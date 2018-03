Politie zoekt in plas naar twee mannen die 44 jaar geleden verdwenen

De politie is vanochtend in De Brink in Liessel, een plas, begonnen aan een grote zoektocht naar de stoffelijke resten van twee mannen die al sinds 1974 worden vermist en vermoedelijk zijn vermoord. De zoektocht richt zich vooral op de auto van de twee vrienden, omdat de lichamen waarschijnlijk zijn vergaan.

Al die jaren is er geen grote zoekactie naar de twee geweest, omdat niet duidelijk was waar dat zou moeten gebeuren. Dat er nu een locatie is waar de politie zoekt, is te danken aan onderzoek van Judith Houben van recherchebureau Centaur.

Zij heeft met veel getuigen gesproken en ook met de mogelijke dader. Voor de politie gaat het officieel niet om een moordzaak, maar om een vermissing: alle moorden van voor 1988 zijn verjaard.

Geheime relatie

Piet Hölskens was destijds 21 en zijn vriend Hans Martens 20. Beiden kwamen uit Asten. Op 16 maart 1974 bezochten ze een aantal kroegen in de omgeving van Deurne. Om 03.00 uur 's nachts verlieten ze café ZanziBar. Daarna stapten de twee stratenmakers in een rode Fiat 850 Coupé waarna ze nooit meer zijn gezien. Ook de auto werd nooit gevonden.

In 2012 meldde zich een getuige die zegt dat de mannen zijn vermoord. Rechercheur Judith Houben werd op de zaak gezet en identificeerde de mogelijke moordenaar. Ze probeerde de man, die alles ontkent, tevergeefs over te halen tot een dna-test.

Het verhaal zou zijn dat Hans Martens een geheime relatie had met de vrouw van een collega. Die collega zou daarachter zijn gekomen en Hans met een aantrekkelijke deal naar een afgelegen plaats hebben gelokt. Daar zou hij hem hebben vermoord. Vriend Piet zou ook zijn vermoord omdat hij bij Hans in de auto zat.

Onderdeel van de auto

De familie is blij dat er een zoektocht komt en hoopt dat er een einde komt aan de onzekerheid. "We weten dat de kans klein is dat er nog iets over is van de lichamen als ze hier al bijna 44 jaar liggen. Maar de auto is hopelijk iets makkelijker te vinden. Als er straks een lege auto wordt gevonden of alleen al het kenteken of een ander onderdeel van de Fiat van mijn broer, dan is voor ons een zeer belangrijke vraag beantwoord. Dat maakt al een einde aan veel onzekerheid voor ons", zegt Jan Hölskens.

Specialisten van het Team Onderwater Zoekingen van de Landelijke Eenheid doorzoeken de plas met sonarapparatuur.