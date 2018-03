'Duitse staat moet veiligheid moskeeën waarborgen'

De Turkse organisatie Ditib wil dat de Duitse staat de veiligheid van moskeeën in het land waarborgt en gebouwen bewaakt. De oproep komt na brandstichting bij twee moskeeën. De politie onderzoekt of er een verband is met demonstraties door Koerden die de afgelopen dagen betoogden.

Dit weekend raakte onder andere een moskee in Berlijn beschadigd door brand. Ooggetuigen hebben drie jongeren weg zien lopen, maar er is vooralsnog niemand opgepakt. Justitie gaat ervan uit dat de brandstichting een politieke achtergrond heeft.

Dit weekend demonstreerden in vijf Duitse steden, en in andere Europese steden, Koerden tegen de acties van de Turkse regering in Noord-Syrië. Die demonstraties liepen op verschillende plekken uit de hand, zoals op de luchthaven van Düsseldorf.

Volgens correspondent Judith van de Hulsbeek wijzen de plekken waar brand is gesticht op een bepaalde richting. Zo is van Ditib, het overkoepelend orgaan van Turkse verenigingen in Duitsland, bekend dat die de Turkse president Erdogan steunt. Ditib vertegenwoordigt zo'n 70 procent van de Turken in Duitsland. Volgens de vereniging is de aanslag in Berlijn de achttiende in twee maanden tijd.

Toenemende spanningen

In Duitsland neemt het geweld tussen de 3 miljoen Turken op verschillende terreinen toe sinds de couppoging in Turkije in de zomer van 2016. Van de Hulsbeek: "Eerst zag je spanningen tussen Turken die pro-Erdogan zijn en Turken die ervan werden verdacht aanhanger van de Gülen-beweging te zijn." De in de VS woonachtige geestelijke Gülen wordt door Erdogan verantwoordelijk gehouden voor de coup.

"Maar sinds de inval in het noorden van Syrië gaat het ook steeds vaker tussen de Duitse Turken die pro-Erdogan zijn en Koerdische Duitsers", stelt Van Hulsbeek. "Er zijn een paar keer demonstraties uit de hand gelopen, vechtpartijen, er is ook een keer een theehuis aangevallen door gemaskerde Koerdische jongeren, en nu gebeurt dit weekend dit. Er zijn echt wel zorgen dat dit uit de hand gaat lopen."

De Duitse overheid probeert het conflict zo veel mogelijk te sussen, bang als de autoriteiten zijn dat het conflict overslaat van Turkije naar Duitsland. Zo worden sommige demonstraties verboden en mogen er geen vlaggen meer worden meegenomen van de terreurbeweging PKK of van PKK-leider Öcalan.