Aanvaller Iraanse ambassadeursresidentie in Wenen doodgeschoten

In Wenen hebben militairen gisteravond laat een man doodgeschoten die hen kort daarvoor had aangevallen met een mes. Een 26-jarige Oostenrijker viel de militairen aan bij de Iraanse ambassadeursresidentie.

De militairen die de wacht hielden, gebruikten eerst pepperspray, meldt omroep ORF op basis van het Oostenrijkse ministerie van Defensie. Toen dat nauwelijks effect had, schoot een van hen met zijn dienstwapen de man neer. Over een motief van de aanvaller is nog niets bekend.

Bewaking

De militair liep een wond op in zijn bovenarm en werd in shock naar het ziekenhuis gebracht. De politie beval na het incident dat diplomatieke instellingen in Wenen intensiever moeten worden bewaakt.

De plaats delict is een historisch gebouw. In de Tweede Wereldoorlog confisqueerden nazi's Villa Blaimschein van de Joodse eigenaren. Vlak na de oorlog werd hier onderhandeld over een voorlopige Oostenrijkse regering. Nu is het eigendom van Iran.