Advies aan EU: maak geen nepnieuwslijsten

In Nederland is er de afgelopen maanden veel kritiek geweest op de nepnieuwslijst op euvsdisinfo.eu. Op die door de EU opgestelde lijst stonden onder meer artikelen van De Gelderlander, The Post Online en GeenStijl. De EU vond dat in die artikelen Russische leugens klakkeloos waren overgenomen, maar moest daar later van terugkomen.

Uit onderzoek van de NOS bleek vorige maand dat de adviesgroep grotendeels afhankelijk is van een heel kleine groep vrijwilligers. Driekwart van de artikelen die op de website staan, is daarop gezet door tien vrijwilligers. Eén van die vrijwilligers is verantwoordelijk voor een kwart van alle meldingen.

Kamer en minister willen ervan af

Na alle ophef wil een ruime meerderheid in de Tweede Kamer af van de nepnieuwslijst. Minister Ollongren beloofde vrijdag dat ze haar best gaat doen om dat in Brussel voor elkaar te krijgen.

De Cock Buning vindt het goed dat de discussie in Nederland zo hoog oploopt. "Daar is nu juist die persvrijheid voor. In Polen hebben we gezien dat er een boete is uitgedeeld voor het verspreiden van fakenews. Daar zouden we niet naar toe moeten, vind ik."