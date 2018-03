Loodgieter steeds vaker vrouw, maar toch is nog bijna 99 procent man

Steeds meer meisjes kiezen voor een opleiding in de installatietechniek, meldt de installateurskoepel UNETO-VNI. In ruim tien jaar is het aantal vrouwelijke loodgieters dan ook gestegen van 330 tot 500.

Het aantal vrouwelijke monteurs in de installatiebranche groeit ook. Het gaat dan behalve om loodgieters ook om verwarmingsmonteurs, elektriciens en vrouwen in leidinggevende functies. In totaal zijn in de installatiebranche nu 2330 vrouwen actief. In 2006 waren dat er 1400.

In totaal werken 125.000 mensen in de installatiebranche. Volgens het CBS werken er 41.000 mensen als loodgieter of pijpfitter. Iets meer dan 1 procent van hen is dus vrouw.

Vluchtelingen met verblijfsstatus

Volgens de koepel is het vak de laatste jaren voor vrouwen interessanter geworden, omdat service en communicatie steeds belangrijker worden. Ook verder is het werk tegenwoordig gevarieerd, benadrukt de koepel. Loodgieters helpen bijvoorbeeld huizen energiezuiniger te maken, ze maken digitale badkamerontwerpen en bestrijden legionellabesmetting.

Er is al jaren een tekort aan loodgieters. Om dat tegen te gaan wordt er ook geworven bij nieuwe Nederlanders. De sector leidt dit jaar 150 vluchtelingen met een verblijfsstatus versneld op voor een baan in de installatiesector. Al 50 statushouders zijn als loodgieter aan het werk.