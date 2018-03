Weekendschool: rechter spelen en leren over strafrecht

Ook docenten merkten dit, zegt Terwijn. "De afgelopen jaren heb ik veel telefoontjes gekregen van leraren die wilden weten wat zij van de Weekendschool konden leren." Daaruit ontstond de proef IMC Basis, voor kinderen uit de armste wijken. Geen lessen in het weekend, maar doordeweeks op school en op speciale locaties zoals musea, ziekenhuizen en rechtbanken. "Er komt minder coördinatie bij kijken en het is goedkoper." In een jaar tijd ging het project van vier naar dertien basisscholen.

Het nieuwe doel is vijftig, in twee tot drie jaar tijd. "We beginnen in de wijken waar dit het hardst nodig is. De vraag voor de komende tijd is: gaan we door tot in Aerdenhout? En hoe lang gaan we door? De activiteiten zijn aanvullend, zijn de resultaten dat ook?" Dat laatste moet blijken uit onderzoek van een consultancybureau dat dit najaar verschijnt. En uit meerjarig onderzoek door de UvA.

De twaalfjarige Hajar van de Almeerse Caleidoscoopschool stak er in ieder geval iets van op, vertelt ze in de rechtbank in Lelystad. Ze draagt een shirt met daarop in gouden letters: 'follow your dreams'. Ze wilde al architect worden, omdat ze van tekenen houdt. Bij de gastles architectuur kwam ze erachter dat ze daar ook rekenen voor nodig heeft. "Daar ben ik al goed in, maar ik ga nóg beter m'n best doen."