Franse 'zwartepietendiscussie' laait op in Duinkerke

Toch denkt Renout dat de protesten wel een staartje krijgen. "De activisten hopen dat het feest veroordeeld wordt door de Verenigde Naties, net zoals dat in Nederland met Zwarte Piet is gebeurd. De organisaties zien de zwartepietendiscussie in Nederland als een voorbeeld."

Tijdens het feest vanavond wordt door tegenstanders een demonstratie georganiseerd, al is het zeer de vraag of dat enige omvang krijgt. "Duinkerk ligt in een uithoek van Noord-Frankrijk en de discussie is pas net begonnen", vertelt Renout. "Maar dit is wel de eerste keer dat in Frankrijk publiekelijk aan de bel wordt getrokken over een feest dat racistisch zou zijn."