Oostenrijkse president wil opheldering over inval bij inlichtingendienst

De inval werd gedaan vanwege een verdenking van verduistering door drie ambtenaren. Normaal gesproken worden zulke zaken onderzocht door de financiële politie, en niet door het zwaarbewapende straatcriminaliteitsteam. Het is niet duidelijk waarom de inval door het criminaliteitsteam is uitgevoerd en waarom er materiaal over extreem-rechtse groeperingen in beslag is genomen.

De beslissing om het criminaliteitsteam te sturen, is volgens Oostenrijkse media genomen door de secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken Peter Goldgruber. Die is benoemd door binnenlandminister Herbert Kickl (FPÖ).

In Oostenrijk regeert sinds half december een coalitie van de conservatieve ÖVP en de rechts-populistische FPÖ. De FPÖ is door oud-nazi's opgericht en kwam met diverse nazi-schandalen in het nieuws. Die worden door de partij telkens afgedaan als uitzonderingsgevallen.