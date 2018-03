Overvallen op bezorgers in regio Rotterdam

In de regio Rotterdam worden de laatste tijd steeds vaker maaltijd- en pakketbezorgers overvallen. Vooral in Rotterdam-Zuid is het geregeld raak.

In anderhalve week tijd zijn drie bezorgers beroofd en bedreigd met een vuurwapen. Eind vorige maand was een medewerker van een grillroom in de Rotterdamse Vreewijk het slachtoffer en een paar dagen later een bezorger in Barendrecht. Vorige week zondag werd een bezorger van een eetcafé bedreigd en beroofd in Rotterdam-Zuid.

De politie sluit niet uit dat dezelfde groep daders erachter zit. Donderdag werden drie jongeren opgepakt. De verdachten van 15, 17 en 19 jaar zouden geregeld met elkaar samenwerken. Bij hun arrestatie vond de politie een vuurwapen, meerdere telefoons en een hoeveelheid drugs die waarschijnlijk bedoeld was om te verkopen.

Extra maatregelen

Politiecommandant Tom Tiesema vertelt aan RTV Rijnmond dat hij extra maatregelen en aandacht wil voor overvallen op maaltijdbezorgers. Wijkagenten gaan praten met ondernemers over wat zij zelf kunnen doen om overvallen te voorkomen, zoals cashloos betalen. Ook worden er meer preventieve fouilleeracties gehouden in Rotterdam en omgeving.