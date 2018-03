Voyeurisme en vervreemding bij hyperrealistische beelden in Kunsthal

De vermaning Niet Aanraken is noodzakelijk bij de tentoonstelling over hyperrealistische sculptuur in Kunsthal Rotterdam. Onwillekeurig wil je toch ervaren hoe die levensechte huid voelt, of er niet toch een ademhaling waarneembaar is, of de verzonken blik te verstoren is.

"Ik hoop dat bezoekers gedurende de tentoonstelling verschillende reacties hebben", zegt curator Eva van Diggelen. "Je moet er in eerste instantie even aan wennen. Dan ontdek je hoe knap het is gemaakt, net echt. En vervolgens kom je verder in de tentoonstelling, waar gespeeld wordt met formaat en vervorming, en komen er andere vragen op: hoe verhoud ik me hiertoe?"

Met 35 werken van 28 kunstenaars geeft het museum voor het eerst in Nederland een overzicht van hyperrealistische beeldhouwkunst. Apathische arbeiders van Duane Hanson. Een natuurgetrouwe baby van 5 meter door Ron Mueck. Confronterend naakt van Paul McCarthy. Breekbaar verkleinde vrouwfiguren van Sam Jinks. Siliconen, kunsthars en zelfs brons omgetoverd tot huid, vaak met authentieke haartjes of kleren.