Duitse journalisten in Griekenland vrijgelaten

In het noordoosten van Griekenland hebben twee Duitse journalisten een dag vastgezeten. Ze werden gisteren niet ver van de grens met Turkije opgepakt.

Volgens de lokale politie waren de journalisten een militaire zone binnengegaan waar ze niet mochten komen. De journalisten, die werken voor de Duitse radiozender NDR, zeggen dat ze een verhaal maakten over migranten die door het gebied trekken.

Volgens de NDR was het militaire gebied bij de plaats Didyomteicho niet afgezet en stonden er te weinig waarschuwingsborden die aangeven dat het verboden terrein is. Mensen uit de buurt zouden ook geregeld over het terrein lopen.

Vandaag bepaalde een rechtbank dat de twee mochten worden vrijgelaten, omdat ze niet wisten dat ze het gebied niet mochten betreden. Een waarschuwingsbord bleek te zijn omgevallen.

Strenge straffen

Er staan in Griekenland strenge straffen op het binnendringen en fotograferen of filmen in militair gebied.

In 2001 kregen twee Nederlandse vliegtuigspotters drie jaar celstraf, omdat zij naar een militaire basis waren gegaan. In hoger beroep werden ze vrijgesproken, omdat ze 'te goeder trouw' hadden gehandeld.