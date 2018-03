Gymnastiek in de toekomst: minder sporten en meer bewegen

"We kunnen wel een update gebruiken", zegt Léon Neven. Hij is gymdocent op middelbare school De Goudse Waarden in Gouda en heeft een duidelijke mening over de toekomst van zijn vak. "Het lesprogramma in het basis- en voortgezet onderwijs is elf jaar geleden voor het laatst aangepast. Het is helemaal niet slecht, maar komt wel uit 2007." Daarom is hij niet alleen druk met de lessen van vandaag, maar ook die van over een paar jaar.

Wat moeten kinderen kennen en kunnen op school? Gymdocent Neven is niet de enige die zich met die vraag bezighoudt. De laatste poging om het antwoord op die vraag te vinden resulteerde in het project 'Onderwijs2032'. Toenmalig VVD-staatssecretaris Sander Dekker lanceerde in 2014 een brainstorm over wat kinderen moeten leren op de basisschool. Maar dat was niet goed genoeg.

Daarom is er nu een vervolg, 'Curriculum.nu'. 125 leraren, 18 schoolleiders en 80 scholen gaan in negen 'ontwikkelteams' het komende jaar werken aan een visie over het onderwijs van de toekomst. In tegenstelling tot 'Onderwijs2032' hebben leraren in dit project een sleutelpositie.

Gymdocent Léon Neven legt hieronder uit wat er volgens moet veranderen tijdens zijn gymlessen, zodat kinderen er ook in de toekomst wat van leren: