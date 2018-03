Van PTSS-patiënt naar eigenaar van een drone-racebaan

Adriaan Pals van Toolbox legt uit wat de bedoeling is van zijn bedrijf. Ze zorgen dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt reïntegreren en geen uitkering, dagbesteding of persoonsgebonden budget meer nodig hebben. Dat scheelt de gemeente dus veel geld. "Achteraf krijgen we daar een vergoeding van de gemeente voor."

Bij Toolbox worden ze er nog niet rijk van, maar dat is wel het idee, geeft Pals lachend toe. "Het is wel de bedoeling om geld te verdienen. Natuurlijk is het ook een vorm van altruïsme, maar we willen geen vrijwilliger zijn. We zijn geen zorgverleners."