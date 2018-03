Verdriet en hoop op EU-steun in Bratislava na moord op journalist

"De EU redt ons hier", zegt hoofdredacteur Matus Kostolny van het dagblad Dennik. "Het lidmaatschap van de EU is het enige anker dat dit land nog een beetje normaal houdt. Het dwingt politici zich te gedragen als enigszins beschaafde mensen."

Hij kende Ján Kuciak als een van de weinige echte onderzoeksjournalisten in Slowakije. "Hij groef en haalde feiten boven tafel. Hij onthulde de grootste maffia-schandalen in het oosten van het land. Ook de politie zegt dat de moord daaraan gerelateerd is."

Slowakije was een relatief rustig land. Het kwam los van het communisme na een geweldloze fluwelen revolutie, maar onder de oppervlakte spelen corruptie en machtsmisbruik een grote rol.

Delegatie op bezoek

Een delegatie van het Europees Parlement is vandaag ook in Slowakije, om te onderzoeken wat er mis is in het land. Europarlementariër Sophie in 't Veld werd er niet geruster op na gesprekken die ze voerde met journalisten, politici en juristen. "Je voelt dat politici hier ongemakkelijk zijn en eromheen draaien. Het is goed dat we hier waren als signaal naar alle mensen die iets op hun kerfstok hebben. Maar ook laten we de mensen die zich zorgen maken, zien dat ze niet alleen zijn."

De delegatie uit Brussel wordt met alle egards ontvangen op het presidentieel paleis in Bratislava. Er staat een erewacht en er is een ontvangst met allure door president Andrej Kiska. Die ziet de komst van de Europarlementariërs als een steun in de rug voor zijn land. "We zijn één grote Europese familie", zegt hij. "Het is goed dat andere familieleden hier komen vragen hoe ze kunnen helpen."

Die hulp heeft de onafhankelijke en partijloze Kiska ook nodig. Hij vecht na de moorden een bittere politieke strijd uit met premier Fico. De medewerkers van de premier worden direct in verband gebracht met de moorden. Mensen uit zijn omgeving zouden banden onderhouden met de Slowaakse en Italiaanse maffia. De twee, de president en de premier, willen elkaar het liefst van het politieke podium duwen.

