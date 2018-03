Oud-Transavia-topman Peter Legro (80) overleden

Oud-topman Peter Legro van luchtvaartmaatschappij Transavia is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij was van 1979 tot aan zijn pensionering in 2002 de hoogste baas van het bedrijf.

Legro is een van de vier Nederlandse luchtvaartpioniers die op Schiphol met een borstbeeld worden geëerd. De anderen zijn KLM-grondlegger Albert Plesman en de twee oprichters van Martinair, Martin Schröder en John Block. Die laatste zou later Air Holland leiden.

"We zijn intens verdrietig over het overlijden van Peter", zegt huidig Transavia-topman Mattijs ten Brink. "Hij was de verbinding met het verleden en op dat verleden bouwen we nog steeds voort. Met zijn gedrevenheid en persoonlijke aandacht voor iedereen, kreeg hij Transavia in beweging, zowel op de grond als in de lucht."

Legro legde de basis voor het huidige businessmodel van Transavia als charter-en budgetmaatschappij.

Zelf piloot worden

Hij groeide op in de buurt van vliegveld Eelde en wilde zelf piloot worden, maar Legro was met zijn bijna 2 meter te lang, schrijft de site Luchtvaartnieuws. Hij werkte eerst voor bandenfabrikant Firestone in Liberia en later voor Pan American Airlines. Voor PanAm werd hij uiteindelijk gestationeerd op Schiphol, waar hij later zijn carrière bij Transavia begon.

Na zijn pensionering in 2002 bleef hij bij de luchtvaartmaatschappij betrokken "Transavia is nog steeds van mij. Emotioneel gezien dan", zei hij in een interview.