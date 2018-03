Luchtmachtbaas wil extra aandacht voor veiligheidscultuur na lekken

Commandant Luchtstrijdkrachten Dennis Luyt gaat extra aandacht besteden aan de "veiligheidscultuur" bij de Luchtmacht. Dat schrijft de hoogste baas van de Luchtmacht vandaag in een mail aan al zijn militairen.

De Luitenant-Generaal schrijft de mail naar aanleiding van berichten in de media over veiligheidsproblemen. "We komen de laatste tijd regelmatig negatief in het nieuws", schrijft hij. Tot ongenoegen van de commandant: "De pers lust pap van veiligheidsincidenten en lijkt soms minder geïnteresseerd in de werkelijke toedracht of omstandigheden."

Vorige maand berichtte de NOS over het enorme personeelstekort bij de militaire luchtverkeersleiding. Volgens de militaire luchtverkeersleiders waarmee de NOS sprak, hebben er zich nog geen veiligheidsproblemen voorgedaan, maar zijn er wel risico's genomen. Even daarvoor had NRC Handelsblad bericht over onzorgvuldig vervoer van chemische stoffen.

Onderling wantrouwen

Luyt schrijft in zijn mail meer aandacht en bekendheid te willen geven aan de veiligheidscultuur, "en waar mogelijk meldingen nog beter met elkaar te delen". Ook wil hij dat de "wederzijdse dialoog" over veiligheid nog belangrijker wordt. "Geef uw commandant een kans er iets aan te doen voordat u het 'hogerop zoekt' of zelfs de buitenwacht opzoekt."

Voor medewerkers die met de pers praten heeft hij dan ook geen goed woord over. "Als we liever met de buitenwacht spreken over risico's ( ) wie zijn we dan nog? Er ontstaat onderling wantrouwen, een cultuur van roddelen en schade aan ons bedrijf."

Overigens zeggen de militaire luchtverkeersleiders, met wie de NOS sprak, hun gevoelens van onvrede regelmatig geuit te hebben met hun meerderen. Juist omdat ze vonden dat er jarenlang niet naar hun geluisterd werd, vonden ze het tijd om met hun ervaringen naar buiten te treden.