Merendeel getroffen huishoudens Amsterdam heeft weer stroom

De meeste Amsterdamse huizen, bedrijven en winkels die vanochtend werden getroffen door een grote stroomstoring, hebben weer elektriciteit. In 23.000 van de 28.000 huizen is de stroom terug.

Monteurs van netbeheerder Liander zijn bezig ook de laatste 5.000 huishoudens weer aan te sluiten. Hoe lang dat nog gaat duren, is onduidelijk. Aan het eind van de middag hadden ruim 10.000 huishoudens weer stroom.

De storing ontstond door werkzaamheden van Liander in de Daniël Stalpertstraat. Daarbij werd een elektriciteitskabel geraakt, waarna op vier plekken kortsluiting ontstond. Omdat er brand uitbrak in een elektriciteitsstation op het Frederiksplein, trad een veiligheidsmechanisme in werking. "Dan gaan de schakelaars om en is er geen stroom meer, om verdere schade te voorkomen", zegt een woordvoerder. "Door de rook konden onze monteurs eerst niet naar binnen."

Complex

Eerder verwachtte Liander dat de storing om 13.30 verholpen zou zijn, maar dat bleek veel te optimistisch. "Vrijwel alle storingen kunnen we binnen twee uur verhelpen. Dit is een heel complexe storing, dat was vanochtend nog niet duidelijk." Liander onderzoekt hoe het heeft kunnen gebeuren.

Mensen die uren zonder stroom zaten, kunnen compensatie krijgen: 35 euro voor de eerste vier uur, en 20 euro voor iedere vier uur daarna.

Steekvlam

Op de Weteringschans raakte een man gewond. Hij hing samen met een collega terrasverwarming op bij een café, toen door kortsluiting een metershoge steekvlam uit de grond kwam. Zijn collega zei tegen stadszender AT5 dat de verwondingen meevallen.

Twee van de mannen die met de terrasverwarmer bezig waren, vertellen wat er gebeurde: