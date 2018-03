Teleurgesteld in de gemeentepolitiek: 'Ik heb er he-le-maal niks mee'

In een apart zaaltje van het buurtcentrum is de wekelijkse handwerkclub bezig. Acht dames zijn aan het haken en breien. Ze zijn ook niet erg te spreken over gemeentepolitici.

"Je ziet ze alleen maar als er verkiezingen zijn, staan ze allemaal op straat, krijg je allemaal van die prullaria in de bus. Ik geloof ze niet meer. Het is één grote bende", zegt Helena (53). Ze denkt erover om op Forum voor Democratie te gaan stemmen. "Even lekker wakkerschudden, die politiek."

Voorheen ging ze wel naar inspraakavonden als het ging om de vernieuwing van Amsterdam-Noord, maar daar is ze mee opgehouden. "Er wordt niet naar ons geluisterd, ik heb het idee dat het al helemaal in kannen en kruiken is. Ze laten ons wel kijken naar tekeningen maar het is één grote poppenkast."

Landelijke verkiezingen belangrijker

Nora (50) is van Marokkaanse afkomst, zij laat haar man voor haar stemmen op 21 maart, zelf blijft ze liever thuis. Mevrouw Corbran (92) pakt haar hand vast en zegt dat ze dat raar vindt, je moet je stem laten horen zegt ze, je moet zelf gaan.