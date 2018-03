Over paar jaar pensioen automatisch verdeeld bij scheiding

Over een paar jaar moet de verdeling van pensioenen tussen ex-partners automatisch worden geregeld. Dat wil minister Koolmees van Sociale Zaken. Hij gaat hierover in gesprek met de pensioensector.

Het pensioenfonds gaat dan, na een melding van de Basisregistratie Personen, de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen overschrijven naar de ex-partner. Alleen als de beide ex-partners aangeven dat ze het anders willen regelen, gebeurt dit niet.

Individuele keuzes

Ook gaat de verdeling van de pensioenrechten en de zeggenschap die daar bij hoort, meteen in na de scheiding en niet pas op de pensioengerechtigde leeftijd. Zo kan ook degene die de helft van het pensioen van de ex-partner krijgt individuele keuzes maken, bijvoorbeeld over wanneer de uitbetaling moet beginnen.

De nieuwe regels gaan niet gelden voor samenwonenden, omdat die er juist bewust voor kiezen financieel zelfstandig te blijven, zegt Koolmees. Ook krijgen pensioenfondsen niet automatisch een melding als zij uit elkaar gaan.

Recht op de helft

Echtgenoten en geregistreerde partners hebben bij een scheiding recht op de helft van het pensioen dat de ex-partner heeft opgebouwd tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap.

In het huidige systeem moeten de partners binnen twee jaar na de scheiding aangeven dat ze het pensioen gaan delen. Doen zij niets, omdat ze het bijvoorbeeld vergeten, dan moet de ene partner zelf bij de andere aankloppen zodra het pensioen ingaat. Die wil niet altijd meewerken.

'Pensioenverevening'

Verder is in het huidige systeem de standaard dat de ex-partner die het pensioen opbouwt over de pensioenkeuzes blijft gaan en dat de ander pas in beeld komt op de pensioengerechtigde leeftijd. Dat noemt de pensioensector 'pensioenverevening'. Koolmees wil dat de ontvangende ex-partner meteen alle rechten krijgt, dat heet 'conversie'.

Om het nieuwe systeem in te voeren moeten pensioenfondsen hun systemen aanpassen en moet de Pensioenwet worden aangepast. Koolmees verwacht halverwege 2019 een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer te kunnen sturen.