Rijksmuseum koopt zeldzaam beeldje

Het Rijksmuseum heeft aan het begin van de kunstbeurs TEFAF in Maastricht een "extreem zeldzaam" wassen beeldje uit de zestiende eeuw gekocht. Dat heeft het museum bekendgemaakt.

De sculptuur van 31 centimeter hoog is gemaakt door de Florentijnse renaissancekunstenaar Bartolomeo Ammannati, die het omstreeks 1556 maakte voor de machtige De' Medici-familie.

Kwetsbaar

Beelden van was zijn bijzonder kwetsbaar. Daardoor zijn er nog maar beelden bewaard gebleven uit de tijd dat Florence gold als artistiek centrum van Europa. Voor het Amsterdamse museum is het beeldje een "sleutelstuk".

Het beeldje is gemaakt als model voor een fontein in het Palazzo Pitti in Florence. Het stelt een naakte jongen voor die een bol vasthoudt. De bol staat symbool voor de kosmos en dat is volgens het museum dan weer een toespeling op de naam van de opdrachtgever, Cosimo. Destijds was Cosimo De' Medici hertog van Florence.

Hoeveel het Rijksmuseum heeft betaald is niet bekendgemaakt. Wel wilde het museum kwijt dat de aankoop mogelijk was dankzij de BankGiro Loterij.

De internationale kunstbeurs TEFAF trok vorig jaar 71.000 bezoekers uit 60 landen. De komende beurs omvat 280 stands met ongeveer 25.000 objecten.