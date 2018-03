Nieuwe abortuswet Mississippi overwinning voor de een, nachtmerrie voor de ander

Conservatief Amerika wrijft zich in de handen, nu in de staat Mississippi een ongekend strikte abortuswet is aangenomen. De wet, die een abortus na vijftien weken zwangerschap verbiedt, wordt door voor- en tegenstanders gezien als een voorbode voor inperking van abortus in heel Amerika. Maar wat voor de Republikeinen en conservatieve kerkgenootschappen een 'overwinning is op het leven', is een nachtmerrie voor voorvechters van abortus.

Nu zegt de Amerikaanse wet dat abortus is toegestaan totdat een kind levensvatbaar is buiten de baarmoeder. In Nederland geldt een vergelijkbaar criterium en is abortus toegestaan tot 24 weken. In Amerika verschilt de interpretatie van die grens per staat. Mississippi hanteerde een grens van twintig weken, net als veel andere conservatieve staten.

Het Amerikaans Hooggerechtshof heeft in verschillende zaken gezegd niet te willen morrelen aan die levensvatbaarheidsgrens. Het inkorten van de abortustermijn met vijf weken is in feite een uitnodiging aan de negen hoogste rechters om zich uit te spreken over waar die grens zou moeten liggen.

De eigenaar van de enige abortuskliniek in Mississippi heeft namelijk al aangekondigd de nieuwe wet te willen aanvechten. Vrouwen kunnen daar nu terecht tot zestien weken zwangerschap, en eigenaar Diane Derzis wil hen niet de staatsgrens over sturen.

'Kwetsbare positie'

Hoewel Derzis zich genoodzaakt voelt op te komen "voor het grondwettelijke recht op abortus", vreest zij de uitkomst ook. Anti-abortusbewegingen proberen zich "op allerlei manieren een weg door het juridische systeem te banen", zegt zij tegen de Clarion Ledger, een van de grootste kranten van Mississippi. "We verkeren in een kwetsbare positie."

Derzis doelt op de Amerikaanse tijdsgeest. Met Donald Trump als president krijgt de zogenoemde pro-lifebeweging meer voet aan de grond. Trump heeft zorgverzekeraars al vrijgesteld van vergoeding voor abortusmedicijnen, als dat indruist tegen hun religieuze overtuiging. Ook heeft hij beloofd een wet te tekenen die abortussen na twintig weken verbiedt. Deze wet is niet door de Senaat gekomen.

Over de kansen bij het Hooggerechtshof zijn de meningen verdeeld. Het Hooggerechtshof heeft een geschiedenis van uitspraken voor abortus. En hoewel vijf van de negen rechters Republikeins zijn, is in ieder geval een van hen voor abortus. Maar omdat het enige tijd kan duren voordat de zaak dient, lijken wetgevers in Mississippi te hopen dat tegen die tijd in een van de pro-abortus-rechters is opgestapt.

Intussen noemt de Republikeinse vice-gouverneur van Mississippi zijn staat "de veiligste plek in Amerika voor een ongeboren kind". Senator Joey Fillingane voegt daaraan toe dat de wet de gezondheid en het welzijn van aanstaande moeders beschermt. Tegenstanders betwijfelen dit: voor slachtoffers van verkrachting of incest wordt namelijk geen uitzondering gemaakt.