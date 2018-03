Mysterie verdwenen pilote Amelia Earhart nu eindelijk opgelost?

Als eerste vrouwelijke piloot stak Amelia Earhart de Atlantische Oceaan over. En ook de Stille Oceaan. Dat maakte haar in de jaren 30, maar ook in de decennia daarna, een beroemdheid en een mythe.

Op 2 juni 1937 begon 'Lady Lindy', zoals Earhart werd genoemd, met haar navigator Fred Noonan aan wat de langste vlucht om de wereld moest worden: zo'n 47.000 kilometer. Maar het toestel en de inzittenden verdwenen spoorloos boven de Stille Oceaan.

Hoewel er allerlei theorieën zijn over haar verdwijning, weet niemand wat er echt gebeurd is. Maar nu is daar wellicht verandering in gekomen. Want een Amerikaanse antropoloog beweert dat botten die in 1940 op het Japanse eiland Nikumaroro zijn gevonden van Amelia Earhart zijn.