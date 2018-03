Gemeenten stuurden bsn-nummers kandidaat-raadsleden naar NOS

Drie gemeenten hebben per ongeluk de burgerservicenummers en andere privégegevens van kandidaat-raadsleden bij de gemeenteraadsverkiezingen naar de redactie van de NOS gestuurd. Het gaat om de gemeenten Woerden, Leiderdorp en Deventer. Dat gebeurde bij het verzamelen van kieslijsten door de NOS.

De gemeente Woerden heeft zelf een verklaring naar buiten gebracht en alle kandidaat-raadsleden geïnformeerd; de gemeente Leiderdorp informeert getroffen raadsleden ook. De gemeente Deventer heeft ervoor gekozen om dat niet te doen.

De NOS heeft de gegevens van de gemeenten gedeeld met onderzoekers waarmee wordt samengewerkt, voordat bleek dat er bsn-nummers aanwezig waren. Nadat de redactie dit had ontdekt, zijn de gegevens verwijderd.

De drie gemeenten zeggen morgen melding te zullen maken van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. "Het kan grote gevolgen hebben als je bsn in verkeerde handen terechtkomt", zegt Pauline Gras van de Autoriteit Persoonsgegevens. "Het bsn is een uniek en tot de persoon herleidbaar nummer. Daarom is het een zogeheten bijzonder persoonsgegeven. Voor het gebruik van bijzondere persoonsgegevens gelden extra strenge regels."

Menselijke fout

Oorzaak was een "menselijke fout", zegt Stef Nicolasen, de functionaris gegevensbescherming van de gemeente Woerden. "Er is een lijst met kandidaat-raadsleden geëxporteerd uit de stemlijsten-software die gemeenten gebruiken", zegt Nicolasen.

De NOS had alleen de openbare gegevens moeten ontvangen, zoals naam en woonplaats, maar kreeg in plaats daarvan ook gevoelige gegevens zoals adressen, geboortedata en bsn-nummers.

Datzelfde gebeurde bij de gemeente Deventer. "Wij hebben de softwareleverancier gevraagd om de software aan te passen, zodat de bsn-nummers niet meer worden vermeld", laat de gemeente weten in een schriftelijke reactie.

De gemeente Leiderdorp spreekt ook van een fout. "Jullie vroegen om de data in Excel-formaat, en die stuurden we toen", laat de gemeente weten. Daarbij is niet gecontroleerd of er gevoelige informatie aanwezig was.