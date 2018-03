De tweede, stille oorlog tegen Islamitische Staat

Het eerste doel is het op de hoogte stellen van westerse regeringen van dreiging er mogelijk uitgaat van voormalige IS-strijders, die na hun militaire nederlaag naar Europa komen. Er wordt zo precies mogelijk vastgesteld wat hun identiteit is, welke routes ze nemen en wat voor reispapieren ze bij zich hebben. En vooral of ze actief hebben meegevochten aan de kant van IS.

Wat er verder met de gegevens gebeurt is niet helemaal duidelijk. Mogelijk worden ze gebruikt om iemand op te sporen en uit te schakelen. Ook kan de informatie gebruikt worden bij een rechtszaak, als het OM na een arrestatie wil vervolgen.

Nederland

Dat gebeurde in december vorig jaar in een zaak tegen een teruggekeerde Syriëganger. Hij werd geconfronteerd met een door hemzelf ondertekend formulier uit 2013, waaruit bleek dat hij zich vrijwillig bij IS als strijder had aangesloten. Op basis daarvan kreeg hij 4 jaar cel.

Deze week schreef de binnenlandse inlichtingendienst AIVD in zijn jaarverslag over 2017 dat nog 185 personen uit Nederland zich in Irak en Syrië bevinden. Het gaat vooral om kinderen en minderjarigen. Er keerden vorig jaar nauwelijks mensen terug naar Nederland.