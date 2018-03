Draghi's woorden onder loep: eurokoers golft op wat er (niet) gezegd wordt

In drie minuten tijd verdampten er miljarden euro's. Reden? Een paar woorden die de president van de Europese Centrale Bank Mario Draghi uitsprak. Of beter, juist wegliet. Management by speech heet dat.

Aan de Amsterdamse Zuidas, in een klein kantoor vol mannen in pakken op de vijfde verdieping van de WTC-toren, houden analisten en handelaren van Monex de toespraak van Draghi scherp in de gaten. Elke zes weken opnieuw besluit de Europese Centrale Bank (ECB) wat er moet gebeuren met de rente en het monetaire beleid. Dat heeft invloed op de euro. In andere woorden: wat voor stappen zal de bank zetten die de waarde van de euro kunnen beïnvloeden?

Elke cent telt

Daarbij staat er veel op het spel. Bijvoorbeeld voor bedrijven die niet alleen in Nederland werken, maar ook buiten Europa actief zijn. Zoals een Nederlands bedrijf dat bloempotten verkoopt die het in Amerika laat maken. In Amerika betaal je immers in dollars. Dit bedrijf zal dus regelmatig euro's in dollars moeten wisselen, en andersom.

Of een euro 1,24 dollar waard is, of 1,25 dollar lijkt een onbelangrijk verschil. Maar de gevolgen kunnen enorm zijn, zegt marktanalist Bart Hordijk van Monex Europe. "Voor een bedrijf dat honderd miljoen euro in dollars moet wisselen, loopt het verschil al snel in de miljoenen."

Kijk hieronder mee hoe marktanalist Bart Hordijk kijkt en luistert naar de woorden van Draghi: