Burgers helpen elkaar: tai chi tegen eenzaamheid en 'gratis' schaatsbaan

Ook hoogleraar Evelien Tonkens van de Universiteit voor Humanistiek ziet dat de overheid een steeds actievere rol speelt in het uitnodigen van burgers voor werk in de gemeente. "Dat heeft te maken met het leidende beleidsideaal van zelfredzaamheid en dat er behoorlijk bezuinigd is op welzijnsactiviteiten zoals buurthuizen, bibliotheken en dagopvang. De overheid geeft dan aan: we kunnen het niet meer opbrengen en geeft de mensen twee keuzes: of we moeten het sluiten, of vrijwilligers moeten het overnemen."

Tonkens heeft eerder onderzocht hoe zo'n overgang uitpakt en kwam tot de conclusie dat een voorwaarde voor succes is dat er wel professionals aan het werk blijven. "Als er alleen maar vrijwilligers zijn, is het te fragiel. Je krijgt dan makkelijk conflicten."

Volgens de hoogleraar komt dat doordat niet altijd duidelijk is wie er nou eigenlijk de baas is. "Door kleine dingen kan het dan al misgaan. In een buurthuis ontstaat bijvoorbeeld een ruzie over wie de sleutel heeft, of over dat de kopjes niet zijn opgeruimd. Binnen een bedrijf zijn er procedures en richtlijnen die dit automatisch tegengaan."