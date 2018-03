Verkeersinfarct rond Eindhoven na ongeluk op A2

Het verkeer rond Eindhoven heeft te maken gehad met een verkeersinfarct. Door een ongeluk op de A2 bij Best, waarbij twee vrachtauto's en meerdere personenauto's op elkaar botsten, liep het verkeer vast en stond er tientallen kilometers file rond de stad.

Omdat veel mensen wilden omrijden over de A50 richting Veghel, was ook daar een file ontstaan. Rijkswaterstaat adviseerde om te rijden via Tilburg (A58/A65), of verder vanuit het zuiden via de A73 en de A50.

De ANWB had veel tijd nodig om de voertuigen weg te slepen. Rond 19.15 ging het afgesloten deel van de A2 weer open.

Recorddrukte

Ook in de rest van Nederland was het drukker dan normaal door ongelukken en regen. Met bijna 350 kilometer file op de snelweg, was het volgens de Verkeersinformatiedienst (VID) de drukste donderdagavond van het jaar.

Dat is uitzonderlijk, zegt de VID. Normaal gesproken is het drukker in januari en februari.