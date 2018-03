'Waddenauto' op het droge, maar het viel niet mee

De 'Waddenauto' is weer uit zee. Met veel moeite is het voertuig van het wad gehaald. Het was een zware bergingsactie op het buitendijkse slik bij Sint Jacobiparochie, ten noorden van Friesland.

De berger heeft eerst geprobeerd om met een speciaal pak door het slik naar de auto te lopen. De man kwam al na dertig meter vast te zitten, meldt Omrop Fryslân. Daarna is een speciale slikslee gebruikt om naar de auto te gaan. Zo'n slee werd vroeger vaak door vissers gebruikt.

Bekijk hieronder hoe de auto het land op is getrokken: