Oudste priester ter wereld (108) overleden

In België is de oudste priester ter wereld en de oudste man van de Benelux overleden. Jacques Clemens was 108 jaar oud.

Clemens werd op 11 juli 1909 geboren in Den Haag. Toen hij in de jaren 30 besloot om priester te worden, verhuisde hij naar België. Hij werd in 1936 tot priester gewijd in Luik.

Glas wijn

Een geheim voor het bereiken van zijn hoge leeftijd had Clemens niet, hoewel hij dacht dat het misschien door zijn strakke ritme kwam. Elke ochtend stond hij om 6.00 uur op en elke avond ging hij rond 21.00 uur naar bed.

"Ik eet elke dag op dezelfde tijden en drink 's middags een glas wijn", vertelde hij twee jaar geleden aan de krant La Capitale.

Hoewel Clemens het grootste deel van zijn leven in België woonde, bleef hij zich Nederlander voelen. Hij was trots op zijn geboorteland. "Als er een voetbalwedstrijd is tussen België en Nederland, ben ik nog altijd voor Nederland", zei hij eens in een interview.

Gezondheidsproblemen

De laatste jaren had Clemens gezondheidsproblemen. Hij was vaak vermoeid en hij had evenwichtsproblemen.

Volgens Kerknet werd Clemens onlangs opgenomen in het ziekenhuis na een val. Daar overleed hij gisterochtend.