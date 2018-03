Jongen (14) uit Katlijk krijgt maximale straf voor doden ouders

Een jongen van 14 die vorig jaar zijn ouders doodstak in het Friese dorp Katlijk, heeft een jaar jeugddetentie en jeugd-tbs gekregen. Dat is de maximale straf die een rechter kan opleggen aan een 14-jarige.

De jongen doodde zijn vader (63) en moeder (62) eind september met een mes. Hij is de jongste van drie kinderen en had een slechte relatie met zijn ouders. Het gezin uit het Friese dorp met zeshonderd inwoners was niet in beeld bij jeugdzorg of andere instanties.

Volgens de rechter is de 14-jarige verminderd toerekeningsvatbaar. De jongen was depressief en had gedragsproblemen die te maken hebben met autisme.

Koelbloedig

In het vonnis noemde de rechter ook de koelbloedigheid waarmee de jongen handelde. Hij had zijn moordplan op school besproken met leeftijdsgenoten en zijn vlucht voorbereid. Op de dag van de moord wachtte hij zijn ouders op en stak hen dood.

Na de dubbele moord vluchtte de jongen uit de woonboerderij van zijn ouders. Hij werd die avond gearresteerd door de politie en bekende zijn daad drie dagen later. De gebeurtenissen veroorzaakte een grote schok in het dorp Katlijk.

Omdat de veroordeelde minderjarig is, werd de zaak achter gesloten deuren behandeld. De uitspraak komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie. De advocaat van de jongen beraadt zich nog op een hoger beroep. Hij zegt dat hij de koelbloedigheid waar de rechter over sprak niet herkent in zijn cliënt.