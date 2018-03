Grafveld van vermogende Romeinen gevonden in de Betuwe

In het grafveld zijn veel luxe grafgiften gevonden. Persoonlijke eigendommen worden zelden aangetroffen, maar de archeologen ontdekten op deze plek rijk versierde bronzen schenkkannen, kledingspelden, haarnaalden, spiegels, een schaar en zelfs een compleet parfumflesje (met inhoud).

Daarnaast zijn bijzondere zaken gevonden, zoals fragmenten van vier perkamentrolhouders (tot nu toe nauwelijks in Nederland aangetroffen) en een stenen grafmonument met een vrouwenafbeelding. Bijzonder is ook de vondst van een babyskelet.

Zo'n rijke grafcultuur met de bijbehorende grafgiften is alleen bekend uit Romeinse steden als Nijmegen of van hooggeplaatste villabewoners in Zuid-Nederland, België, Duitsland en Frankrijk.

Meest noordelijke villa

Dit betekent dat er vrijwel zeker een Romeinse villa bij Bemmel moet liggen; wellicht de meest noordelijke in het Romeinse rijk. Er zijn nog geen villa's gevonden, maar Pepijn van de Geer is ervan overtuigd dat ze er zijn.

"We hebben een heus monument gevonden, waarvan de beelden die het versierd hebben nog redelijk intact zijn. En de plek waar de mensen daadwerkelijk werden gecremeerd. Dan móet er een villa in de buurt zijn waar deze rijke mensen gewoond hebben. We weten alleen nog niet waar, maar we zoeken verder. Dit is wel zo'n prachtige vondst. Hier word je archeoloog voor!", aldus een enthousiaste Van de Geer.

Het grafveld lag slechts 50 centimeter onder de oppervlakte van een akker. Hier rijden naar verwachting over een paar jaar auto's tussen Rotterdam en Duitsland, schrijft Omroep Gelderland.