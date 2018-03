Kemphanen Leefbaar en Denk domineren verkiezingsstrijd in Rotterdam

Minder dan twee weken voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn het vooral de twee tegenpolen Leefbaar Rotterdam en Denk die de campagne in de Maasstad domineren. Bij elk debat waaraan de twee partijen deelnemen, zoeken ze de confrontatie. Met goed doordachte oneliners, waarmee de tegenstander hard wordt aangevallen.

Daarmee lijkt het in de verkiezingsstrijd in Rotterdam vooral te gaan om thema's als integratie, identiteit en de islam. Leefbaar Rotterdam, dat een alliantie is aangegaan met Forum voor Democratie van Thierry Baudet, profileert zich als strijder tegen islamisering van de stad.

Denk zegt op te komen voor de Rotterdammers met een migrantenachtergrond. "Denk denkt niet meer in termen van integratie. Integratie is een achterhaald concept. Diversiteit is de kracht van onze stad. Dat moet je omarmen en niet problematiseren", zegt Denk-lijsttrekker Stephan van Baarle.

De partijen weten dat ze beide profiteren van de strategie om elkaar hard aan te vallen. Leefbaar Rotterdam kan zo concurrent PVV in de schaduw stellen en Denk trekt zo meer aandacht dan de door de islam geïnspireerde partij NIDA, die al in de raad vertegenwoordigd is.

Andere partijen

De andere partijen zien de tweestrijd tussen Leefbaar en Denk met lede ogen aan. "Ze spelen allebei volledig in op onderbuikgevoelens. Dat is waar zij goed in zijn", zegt VVD-lijsttrekker Vincent Karremans.

Ook Barbara Kathmann van de PvdA ziet dat Denk en Leefbaar proberen integratie en identiteit de inzet van de verkiezingen te maken. "Als het aan de schreeuwers op de flanken ligt, gaat het alleen daar over. Verder hebben ze weinig te melden. Maar dan wordt het wel een campagne over de rug van Rotterdam en de Rotterdammers en dat is ontzettend kwalijk."

GroenLinks, de PvdA, SP en NIDA dreigden daarom het islam-debat bij de regionale omroep Rijnmond vanavond te boycotten. De omroep wist de partijen over te halen om toch mee te doen.