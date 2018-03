Controversieel 'flirt-spel' na ophef niet te spelen op PlayStation 4

Volgens La Ruina is het de bedoeling dat mannen zonder schaamte fouten kunnen maken. Na een keuze krijg je feedback van de 'date-coach', die voor de gelegenheid op een bed zit naast twee halfnaakte vrouwen met hoge hakken. Daarnaast waarschuwt hij ervoor om niet te ver te gaan in het echte leven.

Nacht doorbrengen

Maar het gevoel waar veel techjournalisten, die het spel uitprobeerden, mee achterblijven is dat het uiteindelijke doel is en blijft om jou - de speler - een nacht te laten doorbrengen met een vrouw. Plaats dit in de context van de #MeToo-discussie en het wekt al snel controverse op.

In een verklaring op de dag van lancering, afgelopen dinsdag, zei La Ruina dat hij en zijn team oprecht verbaasd waren door de commotie. "We hebben onze uiterste best gedaan om ervoor te zorgen dat de boodschap positief is en dat eerlijk zijn de enige juiste manier is om met vrouwen in contact te komen." De 'date-coach' was volgens The Verge niet bereikbaar voor commentaar op het feit dat PlayStation zijn spel niet beschikbaar stelt in de appwinkel.