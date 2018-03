Ziggo stopt met analoge tv en gaat volledig digitaal

Kabelprovider Ziggo gaat stoppen met het doorgeven van analoge televisie. De 300.000 abonnees die daar nu nog gebruik van maken, worden de komende twee jaar geholpen om over te stappen naar digitale televisie. Dit wordt al door de meerderheid van de kijkers gebruikt.

Er zijn nog ongeveer 800.000 televisietoestellen aangesloten op het analoge net. Sommige huishoudens hebben wel digitale televisie in bijvoorbeeld de woonkamer, maar kijken in slaap- of zolderkamers nog wel via het analoge net.

Volgens Ziggo is de overstap naar digitale televisie noodzakelijk om hun netwerk klaar te maken voor meer zenders en hogere internetsnelheid. Het verdwijnen van analoge televisie maakt de benodigde bandbreedte daarvoor vrij.

Geen invloed op abonnementskosten

Volgens Ziggo worden de 300.000 klanten die nu nog analoog kijken ruim van tevoren geïnformeerd over het moment waarop de omschakeling in hun buurt plaatsvindt. De kabelaar zegt dat de verandering van analoog naar digitaal geen invloed heeft op abonnementskosten. Na de omzetting krijgen klanten er extra zenders bij, waaronder de regionale zenders en de sportzender van Ziggo.

Vanaf april zijn eerst Capelle aan den IJssel, Alblasserdam, Bergschenhoek, Moerkapelle, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen aan de beurt. Daarna verdwijnt analoge televisie van Ziggo stapsgewijs ook in andere regio's.

De klantenservice van VodafoneZiggo zegt dat er voor de omschakeling extra servicepunten worden ingericht om abonnees te helpen. Ook zijn er medewerkers beschikbaar die klanten thuis kunnen helpen met de overgang naar digitale televisie.

Consumentenbond monitort

De Consumentenbond laat in een reactie weten begrip te hebben voor de technologische ontwikkelingen bij het bedrijf. "We gaan ervan uit dat dit goed wordt afgewikkeld met zo min mogelijk overlast", zegt woordvoerder Gerard Spierenburg. "We blijven dit uiteraard wel goed monitoren."