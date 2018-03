Pasgeboren Emma in MRI-scanner om baby's een betere toekomst te geven

Het MRI-onderzoek is omvangrijk en langlopend. Zo'n honderd vrouwen gaan tijdens hun zwangerschap rond 32 weken voor het eerst in de MRI om de hersenen van hun nog ongeboren baby's in kaart te brengen. De volgende scan is binnen twee weken na de geboorte en dan nog eens op 7-jarige leeftijd.

Toekomstige ouders helpen

Erika Scholten is de eerste van de honderd moeders. Tijdens haar zwangerschap ging ze al in de scanner liggen, en nu is het aan haar twee dagen oude dochter Emma. "Het is gek om je kindje in de MRI-scanner te zien liggen." Maar ze vindt het wel belangrijk, want "ik weet hoeveel artsen eraan hebben. Omdat wij hieraan meedoen kunnen ze de ouders van vroeggeboren kinderen beter adviseren."

Scholten heeft zelf de auto-immuumziekte SLE. "Daar is veel onderzoek naar gedaan en daarom kon ik zwanger worden zonder risico's. Met de informatie uit de scans van mijn baby kan ik toekomstige ouders helpen."

Manon Benders verwacht dat de resultaten van het MRI-onderzoek de zorg voor premature kinderen kan verbeteren. "Door de hersenontwikkeling van gezonde en te vroeg geboren kinderen te vergelijken, zie je waar de afwijking ontstaat. Dan kunnen we de risicofactoren heel vroeg oppikken," aldus Benders. "We hopen de kinderen met een moeilijke start een betere toekomst te kunnen geven."