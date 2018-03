Te weinig animo voor lijnvlucht Eelde - Brussel

Nog voor de eerste vlucht is vertrokken, schrapt vliegmaatschappij Nordica de directe verbinding tussen Groningen Airport Eelde en Brussel. Er is te weinig belangstelling.

De lijnvluchten werden in december aangekondigd, samen met een directe verbinding naar München. Vanaf 25 maart zou zes keer per week een vlucht naar Brussel vertrekken, maar de boekingen blijven achter.

De commercieel manager van Groningen Airport Eelde zegt tegen RTV Noord dat er per vlucht maar een paar tickets zijn verkocht. Hij noemt het een tegenvaller dat er zo weinig animo is. Voor de vluchten naar München is wel genoeg belangstelling.

Alternatieve bestemming

Voor passagiers die een ticket naar Brussel hadden geboekt, wordt een oplossing gezocht. Groningen Airport Eelde hoopt dat Nordica met een alternatieve bestemming komt. Het vliegveld heeft een voorkeur voor vluchten naar Parijs, Milaan, Berlijn of Wenen.