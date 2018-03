Op de bodem van het Grevelingenmeer is het water dood

Aan de oppervlakte is er niets geks te zien aan het Grevelingenmeer in Zeeland. Maar volgens minister Cora van Nieuwenhuizen is de waterkwaliteit in het meer sinds het is afgesloten voor de Deltawerken erg verslechterd. En dus is besloten dat er extra openingen in de Brouwersdam komen. Is het dan echt zo slecht gesteld met de waterkwaliteit?

Ja, zegt boswachter William van der Hulle. Doordat het Grevelingenmeer van alle kanten omsloten is, staat het water stil, zoals in een badkuip. Daardoor ontstaat 'gelaagdheid': water van verschillende temperaturen en samenstellingen mengt niet meer, maar blijft in lagen op elkaar liggen.

Het gevolg daarvan is dat in bepaalde delen van het meer, zoals vlak bij de bodem, weinig tot geen zuurstof meer in het water zit. Ook zijn de temperatuurverschillen in het meer groot. Vissen en planten kunnen slecht tegen deze plotse overgangen en sterven. In de zomer, wanneer de zon het water verwarmt, stijgt er soms een rotte zwavelstank op uit het meer, zegt Van der Hulle: "Het is dan een troosteloze bende onder water."