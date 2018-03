UMC Utrecht kan delirium met nieuwe scan direct herkennen

Het UMC Utrecht neemt deze maand een apparaatje in gebruik dat razendsnel kan vaststellen of een patiënt een delirium heeft. Het is een stripje met elektroden dat op het hoofd van de patiënt wordt geplakt, een minuut lang de hersenactiviteit meet en een score tussen 1 en 5 weergeeft. Bij score 1 is er geen sprake van een delirium, bij 4 en 5 wel. Tot nu toe kon die afwijking alleen worden vastgesteld met een dure hersenscan in een MRI of door een vragenlijst af te werken.

Een delirium - of delier - is een plotseling optredende verwardheid door een lichamelijke oorzaak, zoals een infectie. Een op de acht ziekenhuispatiënten krijgt ermee te maken, vooral ouderen en intensivecare-patiënten. Bij een delirium is de patiënt vaak onrustig en treden er concentratieproblemen op. Ook tobt de zieke met slapeloosheid en frequente hallucinaties. De patiënt ziet dan dingen die er niet zijn, zoals beestjes.

Een verpleegkundige van het UMC Utrecht laat samen met een proefpersoon zien hoe de Deltascan werkt: