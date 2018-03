Duitse terreurgroep veroordeeld voor aanslagen op asielzoekers en politici

Daarbij namen ze volgens justitie doden op de koop toe. "Het is puur geluk dat er bij de acties van de groep geen doden zijn gevallen."

Er was in deze zaak veel kritiek op politie en justitie. Vooral omdat de politie de groep wel snel in het vizier had, maar justitie de ernst van de zaak niet in leek te zien. De zaak zou veel te lang zijn blijven liggen. En toen justitie de groep wél besloot te vervolgen, was dat niet voor terreurdaden, maar voor mindere vergrijpen. De federale openbaar aanklager, die over terreurzaken gaat, nam de zaak toen over.

Justitie doet nog onderzoek naar tien andere verdachten, onder hen naar verluidt drie partners van de nu veroordeelden en een politicus van de extreemrechtse NPD.

De burgemeester van Freital was in elk geval tot vandaag van mening dat je de daden van de groepering niet moet goedpraten, maar dat je er ook niet meer van moet maken dan het is. Op de veroordelingen heeft hij voor zover bekend nog niet gereageerd.