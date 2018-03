Wat te doen met die woekerpolis? 'Ik word er gek van'

Seniorenblad Plus Magazine en de Consumentenbond organiseren deze voorlichtingsdag. "Vroeg of laat worden mensen met de gevolgen geconfronteerd. Het heeft geen zin je kop in het zand te steken. Het is onze taak om hen goed voor te lichten en oplossingen aan te dragen", aldus Plus-redacteur en initiatiefnemer Erik Bogaards.

Nog altijd hebben honderdduizenden slachtoffers van woekerpolissen zich niet gemeld voor een schadeclaim, zei Ab Flipse van Woekerpolis.nl eerder.

Te weinig informatie

In totaal zijn er zo'n 7 miljoen woekerpolissen verkocht. Volgens de Autoriteit Financiële Markten is de woekerpolis-affaire de verzamelnaam voor de ophef rondom beleggingsverzekeringen. Een groot deel van de inleg van een beleggingsverzekering werd niet belegd, maar ging op aan hoge kosten en verzekeringspremies. Ook was de informatieverstrekking onvolledig, ontoereikend en niet in alle gevallen juist.

Volgens het Verbond van Verzekeraars lopen er nog circa twee miljoen woekerpolissen. Ze leveren meestal minder op dan klanten ervan verwachtten. Dominique Peters (58 jaar) komt uit Haarlem en heeft twee woekerpolissen van Aegon: een Koers-plan en een Fund-plan. Na haar advies op de Nationale Ontwoekerdag is haar boosheid eigenlijk alleen maar toegenomen.