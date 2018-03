Overvallers proberen benen Zuid-Afrikaanse triatleet af te zagen

De Zuid-Afrikaanse triatleet Mhlengi Gwala heeft bij een overval bijna beide benen verloren. Drie mannen vielen de 26-jarige sporter aan toen hij in de buurt van Durban aan het trainen was op de fiets.

Gwala stopte en wilde zijn telefoon afgeven, vertelde zijn trainingspartner Sandile Shange aan de Britse omroep BBC. "Maar die wilden ze niet en zijn fiets hoefden ze ook niet."

In plaats daarvan sleepten ze Gwala de bosjes in en begonnen ze met een kettingzaag in een van zijn benen te zagen. "Totdat ze bij het bot kwamen. Toen kwam de zaag vast te zitten, omdat hij niet scherp genoeg was. Vervolgens probeerden ze het andere been." Waarom de overvallers het hadden voorzien op Gwala's benen is niet bekend.

Opgepikt

Uiteindelijk gingen de overvallers ervandoor. Gwala wist terug te kruipen naar de weg en werd daar opgepikt door een auto die hem naar een ziekenhuis bracht.

Volgens zijn trainingspartner hebben de doktoren gezegd dat Gwala weer zal kunnen lopen en rennen. "Maar het herstel zal lang duren."

Gwala zou eigenlijk deze maand meedoen aan het nationaal kampioenschap triatlon.