Opnieuw meer meldingen van euthanasie

Euthanasie werd het vaakst toegepast bij patiënten met kanker, aandoeningen van het zenuwstelsel, hart- en vaataandoeningen en longziekten. In drie gevallen werden mensen geholpen die zwaar dementerend waren en in 166 gevallen was sprake van de beginfase van dementie.

Het aantal psychiatrische patiënten dat met euthanasie werd geholpen, is vorig jaar verdubbeld. Dat verbaast Kohnstamm niet. "De stijging is een inhaalactie. Het gaat om patiënten die al decennialang allerlei therapieën hebben doorstaan en nu een jaar of 50, 60 zijn. De indringendheid waarmee zij om euthanasie vragen, wordt sterker en er wordt nu ook anders over gedacht."

Uiterste best

De regionale toetsingscommissies zeggen dat artsen hun uiterste best doen om goed te handelen bij euthanasie. "De Nederlandse praktijk is waanzinnig zorgvuldig", zegt voorzitter Kohnstamm.

Sinds 2002 is euthanasie in Nederland mogelijk onder voorwaarden die in de wet zijn vastgelegd. Nederland was het eerste land ter wereld waar dat kon.