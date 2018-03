Aantal autodiefstallen blijft gestaag dalen

Het aantal autodiefstallen blijft in rap tempo afnemen. Vorig jaar werden volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 8670 auto's buitgemaakt door dieven, 14 procent minder dan in 2017. Ten opzichte van 2010 is de daling 40 procent.

Het CBS vermoedt dat de afname komt door de verbeterde beveiliging van jongere auto's. Een hamer en een schroevendraaier zijn bij de jongere auto's niet meer genoeg, doordat startonderbrekers en alarmsystemen steeds geavanceerder worden.

Er is wel sprake van regionale verschillen. Met name in de Randstad en Limburg worden meer auto's gestolen dan elders.

Het percentage autodiefstallen dat door de politie wordt opgelost, is de afgelopen jaren steeds verder gedaald. In 2010 was dat 11 procent, in 2016 nog maar 6,5 procent. Over 2017 zijn er nog geen definitieve cijfers, maar het is al wel duidelijk dat het oplospercentage verder is afgenomen.