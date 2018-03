Kluisjes leeggeroofd bij Rabobank in Brabant

Bij een filiaal van Rabobank in Oudenbosch in Brabant zijn afgelopen weekend kluisjes leeggeroofd. De inbraak werd vandaag ontdekt, waarna de politie een onderzoek begon.

Volgens Omroep Brabant moest het pand tijdelijk worden bewaakt omdat de deur van de kluizenkelder niet meer dichtging. Over de manier waarop er is ingebroken, wil de politie niets zeggen. "Maar deze inbraak is goed voorbereid en het werk van professionals. Je breekt niet zomaar in bij een bank."

Hoeveel kluisjes er open zijn gemaakt is niet bekendgemaakt. Het is nog niet duidelijk hoeveel de dieven hebben buitgemaakt.

Emotionele waarde

Een klant, die anoniem wil blijven, is geschrokken van het nieuws. "Dan denk je dat je spullen veilig liggen in het zwaarbeveiligde bankgebouw, maar ik had ze net zo goed thuis in de la kunnen leggen", zegt hij. "Er zaten spullen tussen met emotionele waarde. Ik hoop dat ze er nog iets van terugvinden."

De politie roept getuigen op om zich te melden.