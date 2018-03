Wachttijd spoedeisende hulp ziekenhuis Alkmaar 'onacceptabel'

De wachttijd op de afdeling spoedeisende hulp van de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar is opgelopen tot een "niet acceptabel niveau". Volgens het ziekenhuis komt dat onder meer doordat omliggende ziekenhuizen de spoedeisende hulp hebben gesloten. Dat hebben ze gedaan omdat het erg druk is vanwege de griepgolf.

Het ziekenhuis laat weten er alles aan te doen om sluiting van de spoedeisende hulp te voorkomen. Er wordt extra kritisch gekeken naar mensen die zorg nodig hebben. "Moeten patiƫnten acuut worden opgenomen of kunnen ze eerder doorstromen naar de verpleegafdelingen?", schrijft het ziekenhuis in een bericht op de website.

Sinds de kerst vol

Gisteren maakte het ziekenhuis in Alkmaar al bekend als gevolg van de griepgolf tijdelijk minder operaties uit te voeren. De bedden op de verpleegafdelingen en op de intensive care zijn al maanden continu bezet. "Eigenlijk liggen we sinds de Kerst al zo goed als vol", zegt een woordvoerder van het ziekenhuis tegen NH Nieuws. "Dat is aanpoten, dat is hard werken, maar dat is aldoor gelukt. Sinds deze week zien we dat het niet meer lukt."

Ook veel artsen en verpleegkundigen hebben griep. Dertig procent van de operaties wordt in het Alkmaarse ziekenhuis geschrapt.

Operaties geschrapt

Een aantal ziekenhuizen in het land heeft ook operaties afgezegd vanwege drukte, veroorzaakt door de griepgolf. Welke ziekenhuizen ook hun spoedeisende hulp hebben gesloten, wordt uit het bericht van de Noordwest Ziekenhuisgroep niet duidelijk.

Het Spaarne Gasthuis in Haarlem heeft vandaag ook laten weten niet alle patiƫnten te kunnen opvangen, maar de spoedeisende hulp is niet gesloten. Wel zijn er voor morgen niet-acute operaties uitgesteld.