Plaatselijke partijen committeren zich aan Amsterdam Joods Akkoord

Na verschillende incidenten bij een koosjer restaurant in Amsterdam krijgt de Joodse gemeenschap steun van politieke partijen in de hoofdstad. Twaalf partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen hebben vanavond het Amsterdam Joods Akkoord getekend. Daarin staat onder meer hoe zal worden opgetreden bij antisemitische incidenten.

Ook is het volgens het akkoord van belang dat de Joodse geschiedenis van Amsterdam op alle scholen wordt onderwezen. Het akkoord is een initiatief van politieke partijen nadat de Joodse Gemeente Amsterdam met het idee was gekomen. Twaalf partijen hebben gezegd dat ze zich de komende vier jaar aan de afspraken zullen houden: ChristenUnie, D66, PvdA, VVD, GroenLinks, SP, CDA, SGP, Forum voor Democratie, Ouderenpartij, 50Plus en de Partij voor de Dieren.

Niet allemaal

Aan de raadsverkiezingen in Amsterdam doen 28 partijen mee, maar ze hebben volgens voorzitter David Brilleslijper van de Joodse Gemeente Amsterdam niet allemaal gereageerd.

De partijen Denk en Bij1 van Sylvana Simons doen niet mee. Bij1 is tegen antisemitisme, zegt een woordvoerder, maar is het niet eens met de definitie van antisemitisme in het akkoord.