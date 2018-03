Jeff Bezos is de eerste man met meer dan 100 miljard dollar

De meeste miljardairs komen uit Amerika: 585 in totaal. Met 373 miljardairs volgt China op de tweede plek. Dit jaar zijn er voor het eerst ook rijken uit Hongarije en Zimbabwe.

De Amerikaanse president Donald Trump zakte in de rangschikking van plaats 544 naar 766. Zijn vermogen (zo'n 3,1 miljard dollar) is ten opzichte van vorig jaar met 400 miljoen dollar gekrompen. De Fransman Bernard Arnault is met een vermogen van 72 miljard dollar de rijkste Europeaan.

De jongste miljardair, rijkste vrouw en rijke Nederlanders

Met haar 21 jaar is Alexandra Andresen de jongste miljardair in de lijst. Ze heeft haar kapitaal voornamelijk te danken aan haar vader Johan Andresen. Hij verdiende miljarden met een tabaksmerk dat hij in 2005 verkocht voor een half miljard dollar. Hij schonk Alexandra en haar zus Katharina beide 42 procent van zijn aandelen. Alexandra en Katharina staan nu samen op rang 1650, met beiden 1,4 miljard dollar.

De rijkste vrouw staat op nummer 16: Alice Walton. Ze is de dochter van Walmart-oprichter Sam Walton en beschikt over 46 miljard dollar.

Wederom is Charlene de Carvalho-Heineken de rijkste Nederlander. Ze stond vorig jaar op plaats 95. Dit jaar steeg haar vermogen met zo'n 3 miljard dollar en neemt ze de 86ste plek in. In totaal staan er negen Nederlanders in de Forbes-lijst: