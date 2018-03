Luchtalarm haperde door achterlopende klokken

In grote delen van Nederland bleef het luchtalarm gisteren stil. De veiligheidsregio's, die het alarm inschakelen, gingen uit van een technische storing. Alle sirenes zijn aangesloten op hetzelfde systeem.

Het IFV was niet bereikbaar om toe te lichten wat er precies fout is gegaan tussen de achterlopende klok en het alarm, en waarom dan niet overal het luchtalarm stil bleef.

Politieke onenigheid

Vandaag maakte het netwerk van Europese netbeheerders ENTSO-E bekend dat veel digitale klokken in Europa sinds medio januari achterlopen, als gevolg van politieke spanningen tussen Servië en Kosovo. Die onenigheid leidt tot financiële en andere problemen waardoor netbeheerders in die regio hun werk niet goed kunnen uitvoeren.

Als een of meer landen minder stroom aan het Europese netwerk leveren dan is afgesproken, ontstaan er haperingen in de wisselstroom die de digitale klokken aanstuurt. In huishoudens leidt dat ertoe dat klokken op magnetrons, ovens, wekkerradio's en andere apparatuur gaat achterlopen.